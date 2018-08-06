Подшутили: в Днепре патрульные дали коллеге гранату без чеки

Тот самый патрульный (фото - Андрій Грицюк / Facebook)

commenthover

Полисмен вынужден был стоять с зажатой в руках гранатой, пока ее не обезвредили взрывотехники

Реклама

Реклама

В Днепре патрульный полицейский несколько часов держал на людной улице гранату с выдернутой чекой, которая оказалась не боевой: так его сослуживцы над ним "подшутили". Об этом инциденте сообщил у себя в Facebook полицейский из этого города Андрей Грицюк.

По его словам, патрульный Александр зажал руками гранату Ф-1 без чеки, которую держал в руках неизвестный мужчина.

"Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф-1, сняв чеку. Граната оказалась не боевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали", - рассказал коллега героя дня.

Пока ждали взрывотехников, у державшего гранату устали руки - пришлось обмотать их скотчем.

Читайте также: Триллер в Николаеве: патрульный отобрал у шантажиста гранату

"Саша с честью выполнил свой долг. А тебе сказали, что патрульные - бездари, и ты поверил. Помни: ежедневно тысячи патрульных несут службу для твоей безопасности", - подытожил Грицюк.