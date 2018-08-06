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06.08.2018, 09:20

Подшутили: в Днепре патрульные дали коллеге гранату без чеки

Подшутили: в Днепре патрульные дали коллеге гранату без чеки - Фото
Тот самый патрульный (фото - Андрій Грицюк / Facebook)

Полисмен вынужден был стоять с зажатой в руках гранатой, пока ее не обезвредили взрывотехники

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В Днепре патрульный полицейский несколько часов держал на людной улице гранату с выдернутой чекой, которая оказалась не боевой: так его сослуживцы над ним "подшутили". Об этом инциденте сообщил у себя в Facebook полицейский из этого города Андрей Грицюк.

По его словам, патрульный Александр зажал руками гранату Ф-1 без чеки, которую держал в руках неизвестный мужчина.

"Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф-1, сняв чеку. Граната оказалась не боевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали", - рассказал коллега героя дня.

Пока ждали взрывотехников, у державшего гранату устали руки - пришлось обмотать их скотчем.

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"Саша с честью выполнил свой долг. А тебе сказали, что патрульные - бездари, и ты поверил. Помни: ежедневно тысячи патрульных несут службу для твоей безопасности", - подытожил Грицюк.

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Теги: полиция, граната, днепр, происшествие, патрульный
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