Подземная забастовка шахтеров: горняка госпитализировали

Участника забастовки на шахте N10 "Нововолынская" Николая Ковальчука госпитализировали. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза Михаил Волынец в Facebook.
Сегодня ночью у Ковальчука началась рвота и кровотечение.
Под землей остаются 46 горняков.
Два дня назад шахтеры смены отказались подниматься на поверхность. Позже к ним присоединились остальные горняки шахты. Они требуют выплатить им задолженнности по зарплате за три месяца, начиная с апреля.
Параллельно с горняками шахты N10 Нововолынская работники рудника имени Капустина компании Лисичанскуголь уже второй день отказываются спускаться в забой.