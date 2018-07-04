Подземная забастовка шахтеров: горняка госпитализировали

Фото: Михаил Волынец/Facebook

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Под землей остаются 46 шахтеров, одного забрали в больницу с рвотой и кровотечением

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Участника забастовки на шахте N10 "Нововолынская" Николая Ковальчука госпитализировали. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза Михаил Волынец в Facebook.

Сегодня ночью у Ковальчука началась рвота и кровотечение.

Под землей остаются 46 горняков.

Два дня назад шахтеры смены отказались подниматься на поверхность. Позже к ним присоединились остальные горняки шахты. Они требуют выплатить им задолженнности по зарплате за три месяца, начиная с апреля.

Параллельно с горняками шахты N10 Нововолынская работники рудника имени Капустина компании Лисичанскуголь уже второй день отказываются спускаться в забой.