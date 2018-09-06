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Боты:
06.09.2018, 13:29

Погибшему вчера под Мариуполем морпеху было 20 лет: фото

Погибшему вчера под Мариуполем морпеху было 20 лет: фото - Фото
Гвоздика (фото - Getty Images)

Старший матрос 36-й бригады Максим Авдиенко погиб во время обстрела позиций сил ООС из противотанковых гранатометов и минометов

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Погибший вчера вечером, 5 сентября, военнослужащий — 20-летний старший матрос Максим Авдиенко. Об этом в Facebook рассказали его сослуживцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Погиб в ходе выполнения боевой задачи во время обстрела наших позиций из противотанковых гранатометов и минометов", — сообщили в 36 ОБрМП.

Произошло это примерно в 18:40 около населенного пункта Водяное в Волновахском районе Донецкой области.

Будущий боец ВСУ родился 29 января 1998 года в селе Гирьск Сновского района Черниговской области. В 2013 году после девяти классов школы поступил в Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства, которое окончил в 2016-м по специальности "озеленитель, лесник, егерь".

Фото: facebook.com/ovkChe

В июле того же года ушел на контракт в ВСУ. После "учебки" проходил военную службу в зенитно-артиллерийском подразделении 36 ОБрМП.

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"Максим до последнего вздоха защищал украинский народ, украинскую землю, оставшись преданным защитником, отважным воином, искренним собратом", — подчеркнули в бригаде.

Так выглядит со спутника одна из позиций военных на перекрестке дорог под Водяным:

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Теги: война в донбассе, морская пехота, потери, Водяное, максим авдиенко
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