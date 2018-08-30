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30.08.2018, 17:57

Пограничники не пропустили в Украину российского дипломата

Пограничники не пропустили в Украину российского дипломата - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Россиянину запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года

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Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

Проверяя документы, пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове, которому запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года.

Россиянина вернули в РФ.

Источник Украинской правды в ГПСУ сообщил, что речь идет о человеке по имени Дербышев М. Ему запрещен въезд в Украину в 2018 году.

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Теги: Россия, гпсу, Харьков, дипломат, пограничник
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