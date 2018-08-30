Пограничники не пропустили в Украину российского дипломата

Фото: dpsu.gov.ua

commenthover

Россиянину запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года

Реклама

Реклама

Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

Проверяя документы, пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове, которому запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года.

Россиянина вернули в РФ.

Источник Украинской правды в ГПСУ сообщил, что речь идет о человеке по имени Дербышев М. Ему запрещен въезд в Украину в 2018 году.