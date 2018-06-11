Пограничники РФ не пропускают украинские авто - Госпогранслужба

Фото: dpsu.gov.ua

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85 грузовиков застряли на территории между пунктами пропуска, отметили в ГПСУ

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На границе с РФ отмечается скопление и возврат грузовых и легковых автомобилей с украинской регистрацией в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным Госпогранслужбы, скопление грузовиков на выезд из Украины зафиксировано перед пунктом пропуска Сеньковка в Черниговской области.

"По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной", - отметили в пресс-службе.

За прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ в российском пункте пропуска Нехотеевка, что напротив пункта пропуска Гоптовка, не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

"Предварительно, причиной возврата машин стало якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России. Является ли это причиной - пока неизвестно. Ситуация отслеживается", - уточнили в пресс-службе.

С 5 по 8 июня страна-агрессор Россия проводила военные учения при участии авиации и флота в аннексированном Крыму, на Кубани, в Ростовской области и в Краснодарском крае