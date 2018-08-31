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31.08.2018, 21:51

Пограничники усилили наряды на линии соприкосновения - Слободян

Пограничники усилили наряды на линии соприкосновения - Слободян - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Представитель ГПСУ подтвердил, что боевики перекрыли въезды и выезды на оккупированных территориях

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Госпогранслужба Украины усилила пограничные наряды на некоторых направлениях линии разграничения после убийства главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"На опасных направлениях усилена служба пограничных нарядов. Мы задействовали все резервы и сотрудничаем со штабом ООС во избежание возможных угроз", - сказал он.

Представитель ГПСУ подтвердил, что боевики перекрыли въезды и выезды на оккупированных территориях.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Боевики после ликвидации Захарченко массово задерживают на улицах города людей.

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Теги: гпсу, Донецк, пограничник, Александр Захарченко
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