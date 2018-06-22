Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 06:17

Пограничники выстрелами остановили машину, "прорывавшуюся" в РФ

Пограничники выстрелами остановили машину, "прорывавшуюся" в РФ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Водитель и пассажир задержаны, на них наложен штраф в размере 1020 грн каждому

Реклама
Реклама

Пограничники Луганского отряда, выполняя задачи по охране госграницы в районе операции объединенных сил, задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничный наряд во время патрулирования в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, расположенного вблизи границы, заметил движение машины без регистрационных номеров в направлении государственной границы. На требование остановиться, водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования правоохранители применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого автомобиль ВАЗ остановился.

"Водитель и пассажир задержаны, составлены документы административного задержания, а также, по решению суда, по признакам ст. 185-10 КУпАП из-за злостного неповиновения законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 грн каждому", - сообщает Госпогранслужба.

Накануне сообщалось, что из России в оккупированный Донбасс зашла колонна грузовиков.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Госпогранслужба Украины, оос, граница, пограничники, луганская область, госпогранслужба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украину не пустили трех иностранных журналистов
Происшествия В Украину не пустили трех иностранных журналистов
Девочку пытались вывезти в Венгрию, спрятав под сумками: видео
Происшествия Девочку пытались вывезти в Венгрию, спрятав под сумками: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 