Пограничники выстрелами остановили машину, "прорывавшуюся" в РФ

Фото: dpsu.gov.ua

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Водитель и пассажир задержаны, на них наложен штраф в размере 1020 грн каждому

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Пограничники Луганского отряда, выполняя задачи по охране госграницы в районе операции объединенных сил, задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничный наряд во время патрулирования в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, расположенного вблизи границы, заметил движение машины без регистрационных номеров в направлении государственной границы. На требование остановиться, водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования правоохранители применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого автомобиль ВАЗ остановился.

"Водитель и пассажир задержаны, составлены документы административного задержания, а также, по решению суда, по признакам ст. 185-10 КУпАП из-за злостного неповиновения законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 грн каждому", - сообщает Госпогранслужба.

Накануне сообщалось, что из России в оккупированный Донбасс зашла колонна грузовиков.