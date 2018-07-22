Пограничники задержали пособника боевиков: просил его не сдавать

Пограничники в Донбассе, КПВВ, пункт пропуска (фото - dpsu.gov.ua)

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На КПП Марьинка задержан мужчина с документами террористов ДНР, который предлагал взятку, чтобы силовики не сообщали о находке

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Работники Государственной фискальной службы вместе с пограничниками на КПП Марьинка задержали мужчину с документами террористической организации ДНР, который предложил взятку за неразглашение данных о выявленных у него документах. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, в автомобиле Toyota Corolla был обнаружен тайник с документами с символикой российско-оокупационных войск, оформленными на жителя Донецка. В частности, найдены служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролер общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".

Отмечается, что он предложил 1000 грн сотрудникам ГФС и ГПСУ с просьбой не документировать находку.

По данным штаба, в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК. Материалы по факту переданы работникам Нацполиции для принятия соответствующего решения.