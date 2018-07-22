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22.07.2018, 22:49

Пограничники задержали пособника боевиков: просил его не сдавать

Пограничники задержали пособника боевиков: просил его не сдавать - Фото
Пограничники в Донбассе, КПВВ, пункт пропуска (фото - dpsu.gov.ua)

На КПП Марьинка задержан мужчина с документами террористов ДНР, который предлагал взятку, чтобы силовики не сообщали о находке

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Работники Государственной фискальной службы вместе с пограничниками на КПП Марьинка задержали мужчину с документами террористической организации ДНР, который предложил взятку за неразглашение данных о выявленных у него документах. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, в автомобиле Toyota Corolla был обнаружен тайник с документами с символикой российско-оокупационных войск, оформленными на жителя Донецка. В частности, найдены служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролер общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".

Отмечается, что он предложил 1000 грн сотрудникам ГФС и ГПСУ с просьбой не документировать находку.

По данным штаба, в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК. Материалы по факту переданы работникам Нацполиции для принятия соответствующего решения.

Пограничники задержали пособника боевиков: просил его не сдавать
Пограничники задержали пособника боевиков: просил его не сдавать
 
Фото: пресс-центр ООС

В воскресенье, 22 июля, в прифронтовой Марьинке Донецкой области произошел взрыв на территории частного двора, в результате которого пострадали двое гражданских. 

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Теги: пособник боевиков, Донецкая область, боевики, пограничники, днр, ГФС, Марьинка
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