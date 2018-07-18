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18.07.2018, 10:52

Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест

Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест - Фото
Сергей Мазур (фото - facebook.com/myatsyniak)

Сергей Мазур будет находиться под круглосуточным домашним арестом два месяца

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Подозреваемого в погромах лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Решение вынесла судья Наталья Чередниченко.

10 июля 2018 года Мазуру сообщили о подозрении.

В ночь на 21 апреля неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки людей, после чего с применением насилия заставили их покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Активисты C14 открыто признавали в Facebook свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН.

Сначала полиция отказалась открывать уголовное дело, однако после публикации видео и распространения информации в СМИ все же решила начать производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

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Теги: С14, сергей мазур, погром лагеря ромов
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