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04.06.2018, 19:28

Погром лагеря ромов: полиция отказалась говорить о подозреваемых

Погром лагеря ромов: полиция отказалась говорить о подозреваемых - Фото
Фото: Facebook Сергея Мазура

В полиции считают, что закон запрещает им сообщать, объявлено ли кому-нибудь подозрение в деле о погроме лагеря ромов в Киеве

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В полиции Киева отказались отвечать на вопрос, объявлены ли кому-нибудь подозрения в участии в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 21 апреля 2018г. Это следует из ответа Голосеевского управления Главного управления Нацполиции в Киеве на информационный запрос LIGA.net.

Речь идет о случае, когда неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки людей, после чего с применением насилия заставили их покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Активисты ультраправой организации C14 открыто признавали в Facebook свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН.

Сначала полиция отказалась открывать уголовное дело, однако после публикации шокирующего видео и распространения информации в СМИ все же решила начать производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

Прошло почти два месяца со времени инцидента. Агентство решило поинтересоваться ходом расследования.

В частности полицию попросили ответить на вопросы, сообщено ли кому-нибудь о подозрении в этом деле, присутствовали ли на месте события сотрудники райадминистрации и были ли допрошены активисты ультраправой С14.  

В своем ответе Голосеевское управление полиции ответило лишь на один из них, в частности, что представителей РГА на месте события не было.

Что касается остального, в том числе вопроса о подозрении в деле, в полиции ответили, что проводят все необходимые следственные действия, а также сообщили, что, согласно ст. 222, разглашать сведения о досудебном расследовании могут только с разрешения прокурора или следователя.

Ответ подписан начальником Голосеевского управления О.С.Волошиным. 

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что за разгон лагеря ромов на Лысой горе полиция объявила ряд подозрений. 

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Теги: подозрение, ромы, погром, лысая гора, С14
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