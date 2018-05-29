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29.05.2018, 20:30

Погром на Лесной: суд отпустил подозреваемых на поруки депутатов

Погром на Лесной: суд отпустил подозреваемых на поруки депутатов - Фото
Фото: скриншот с видео

За задержанных по подозрению в участии в погроме на рынке у метро Лесная поручились депутаты Андрей Билелцкий и Борислав Береза

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Деснянский райсуд Киева отпустил на поруки народных депутатов несколько задержанных по подозрению в участии в погроме на станции метро Лесная. Об этом сообщает корреспондент Hromadske.

Согласно сообщению, бывшего бойца Азова Павла Мороза, а также задержанного Ярослава Ткаченко суд отпустил на поруки депутата Рады, лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого.

За задержанного Романа Шевченко поручился депутат Борислав Береза.

«Ни по одному из них не доказано их участие. Поэтому мое решение является единогласным. Также я воевал с этими ребятами, поэтому я их поддержал", - сказал Билецкий. Он добавил, что разделяет взгляды задержанных.

Прокуратура Киева ходатайствовала о ночном домашнем аресте для подозреваемых. Комментировать решение суда ее представители отказались, отмечает издание.

25 мая один из торговцев на рынке возле станции метро Лесная в ходе конфликта ударил пенсионера. Позже злоумышленник был задержан. По информации депутата Антона Геращенко, им оказался гражданин Грузии. Утром 27 мая на рынок пришли около 500 человек. Молодые люди с праворадикальной символикой на одежде выкрикивали ксенофобские лозунги и вскидывали руки в нацистском приветствии. Они разгромили киоск предполагаемого обидчика пенсионера и устроили столкновения с полицией. 34 участника беспорядков были задержаны.

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Теги: суд, погром, лесная, андрей билецкий, борислав береза
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