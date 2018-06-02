Неизвестные в масках ворвались в киевский ТРЦ Магеллан и заблокировались внутри - руководство заявляет о попытке рейдерского захвата. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Дмитрий Лошаков.

По его словам, 1 июня около 21:00 в здание Магеллана на проспекте Академика Глушкова, 13-в ворвались неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, и забаррикадировались внутри.

Фото: Информатор

Лошаков сказал, что полиция бездействовала. На опубликованной видеозаписи заметна машина полицейских. Представители Магеллана отметили, что полиция находилась там до 21:00, но позже уехала.

Сайт 44.ua пишет, что в полиции назвали произошедшее конфликтом бизнес-интересов.

Заказчиком захвата здания представители ТРЦ назвали АО Сбербанк, который "вопреки запрету суда перерегистрировал право собственности на часть помещений ТРЦ Магелан".

Отмечается, что сегодня утром не открылся только магазин Ашан, остальные заведения продолжают работу, несмотря на блокирование части помещений.

Входы в ТРЦ перекрыты автомобилями.

Фото: Информатор

Фото: Дмитрий Лошаков, Виталий Коба/Facebook

Ранее бизнесмен Анатолий Юркевич рассказал LIGA.net, что не намерен передавать киевский ТРЦ Магелан, собственником которого является, кредитору - Сбербанку, у которого есть разрешение Антимонопольного комитета на покупку центра.