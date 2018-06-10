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10.06.2018, 18:58

Пожар на спортбазе Минобороны во Львове: открыто уголовное дело

Пожар на спортбазе Минобороны во Львове: открыто уголовное дело - Фото
Фото: ГСЧС

В данный момент устанавливают материальный ущерб, нанесенный военному имуществу "в условиях особого периода"

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в здании на территории спортивного комплекса Министерства обороны во Львове. Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

По его словам, дело открыто по статье за небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).

Сенюк отметил, что досудебное расследование осуществляет Шевченковский отдел полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона.

Военный прокурор сообщил, что сейчас идет комплекс следственных действий, по результатам которых установят причиненный материальный ущерб военному имуществу "в условиях особого периода". 

В ночь на 10 июня во Львове загорелось трехэтажное административное здание на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны.

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Теги: пожар, ГСЧС, минобороны, уголовное дело
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