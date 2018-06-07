Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован – ГСЧС

Фото: dsns.gov.ua

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Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

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В ГСЧС заявили, что ликвидировали пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", - сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 25 единиц техники. и 138 человек.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чонобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)", - сказано в сообщении.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.