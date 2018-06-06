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06.06.2018, 20:06

Пожар в Чернобыльской зоне локализован на площади 2 га

Пожар в Чернобыльской зоне локализован на площади 2 га - Фото
Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС уверяют, что ситуация под контролем

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Пожар в Чернобыльской зоне локализовали на общей площади около 2 га. Об этом сообщает ГСЧС.

Такие данные спасатели обнародовали по состоянию на 18:00.

Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания.

В ГСЧС уверяют, что ситуация под контролем.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков, рассказали спасатели.

По информации ГСЧС, радиационный фон в Киеве составляет 13 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.

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Теги: пожар, ГСЧС, чернобыль, локализация
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