Пожар в Чернобыльской зоне локализован на площади 2 га

Фото: dsns.gov.ua

commenthover

В ГСЧС уверяют, что ситуация под контролем

Реклама

Реклама

Пожар в Чернобыльской зоне локализовали на общей площади около 2 га. Об этом сообщает ГСЧС.

Такие данные спасатели обнародовали по состоянию на 18:00.

Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания.

В ГСЧС уверяют, что ситуация под контролем.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков, рассказали спасатели.

По информации ГСЧС, радиационный фон в Киеве составляет 13 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.