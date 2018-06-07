Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели рассказали о ситуации

Фото: dsns.gov.ua

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В ГСЧС отметили, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

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По состоянию на 08:00 продолжается тушение двух отдельных ячеек на общей площади около 1,5 га в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы", - отметили в пресс-службе.

В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), Чернобыле - 31 мкР /ч (безопасный уровень - до 50 мкР /ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 51,6 мкР /ч (безопасный уровень - до 140 мкР /ч).

К тушению пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.ерно