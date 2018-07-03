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03.07.2018, 13:30

Пожар в "Виктории": пострадавшие хотят 4 млн грн компенсаций

Пожар в "Виктории": пострадавшие хотят 4 млн грн компенсаций - Фото
Фото: Omr.gov.ua

Ходатайство намерены подать 37 семей, большинство из которых хотят от горсовета по 100 тыс грн компенсации морального ущерба

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Потерпевшие в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе хотят взыскать с Одесского горсовета почти 4 млн грн морального ущерба. Об этом на заседании суда заявил адвокат потерпевших Николай Стоянов, передает УНИАН.

Адвокат настаивает, что возмещать компенсацию должен именно горсовет, потому что бывший директор лагеря был наемным работником. Поэтому, считает Стоянов, материальную ответственность в полном объеме он нести не может. 

Официально признанные пострадавшими 35 семей хотят взыскать по 100 тыс грн, а еще две семьи - по 200 тыс грн. В суде в ходатайстве увидели неточности и порекомендовали адвокату их исправить и подать документ заново. 

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар: загорелось деревянное здание одного из корпусов, погибли трое детей. Следствие рассматривало четыре версии происшествия: поджог, разогретый предмет, возгорание от открытого огня или короткое замыкание.

В суд переданы обвинительные акты против директора лагеря, экс-главы и инспектора райотдела ГСЧС в Одесской области и экс-заммэра Одессы.

24 апреля 2018 года суд приговорил старшего воспитателя Виктории к трем годам тюрьмы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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Теги: одесса, пожар в лагере, компенсация морального ущерба
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