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04.09.2018, 16:17

Пожар в Виктории: появился еще один подозреваемый

Пожар в Виктории: появился еще один подозреваемый - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Директора предприятия-подрядчика в выполнении ремонтно-строительных работ подозревают в незаконном обогащении

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Сотрудники следственного управления ГУ НП и прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении директору предприятия, которое было подрядчиком при выполнении ремонтно-строительных работ в детском лагере "Виктория". Об этом сообщил в Facebook глава следственного управления ГУ НП в области Сергей Шайхет. 

Правоохранители заявляют, что подозреваемый незаконно обогатился за счет завышения стоимости выполненных работ и "заработал" по такой схеме более 400 тысяч гривен. В случае признания его виновным подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.

Шайхет написал, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции уверены, что это не последнее уведомление о подозрении в деле лагеря "Виктория".

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар: загорелось деревянное здание одного из корпусов, погибли трое детей. В суд переданы обвинительные акты против директора лагеря, экс-главы и инспектора райотдела ГСЧС в Одесской области и экс-заммэра Одессы. 24 апреля 2018 года суд приговорил старшего воспитателя Виктории к трем годам тюрьмы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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Теги: пожар в Виктории, одесса
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