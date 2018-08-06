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06.08.2018, 22:18

Пожар в Виктории: рассмотрение дела экс-замдиректора отложили

Пожар в Виктории: рассмотрение дела экс-замдиректора отложили - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Следующее заседание суда состоится ориентировочно в сентябре

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Из-за ухудшения состояния здоровья экс-заместителя директора детского комплекса Виктория Татьяны Ланиной, одной из двоих подсудимых в деле о служебном подлоге и присвоении бюджетных средств, а также гибели детей из-за халатности должностных лиц, Киевский райсуд Одессы отложил до сентября рассмотрение дела Саркисяна-Ланиной. Об этом сообщает Укринформ.

"Выслушав позиции сторон обвинения и защиты, а также информацию о неявке по болезни подсудимой Ланиной и отпуске ее адвоката, приняли решение следующее заседание суда отложить ориентировочно до сентября", - сказал судья Виктор Чаплицкий.

Адвокат Татьяна Сягровец, представляющая интересы двух семей, потерявших в пожаре детей, заявила о возможности допроса пострадавших детей, поскольку в зале присутствовал экс-директор лагеря Петрос Саркисян. Представители стороны обвинения и три адвоката Саркисяна высказались против допроса пострадавших без присутствия Ланиной.

По словам Игоря Карпова, одного из адвокатов Саркисяна, неявка Ланиной связана с резким ухудшением состояния здоровья подсудимой - "врач запретил ей передвигаться". Кроме того, ее адвокат - в отпуске до 2 сентября.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар: загорелось деревянное здание одного из корпусов, погибли трое детей. 

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Теги: пожар в Виктории, одесса
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