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06.06.2018, 07:11

Пожар в зоне Чернобыля: есть отдельные очаги горения - фото

Пожар в зоне Чернобыля: есть отдельные очаги горения - фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС отметили, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

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По состоянию на 6:00 согласно данным авиаразведки наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы", - подчеркнули в пресс-службе.

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

К ликвидации пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 27 сбросов (114 тонн) воды, из них самолетами АН-32П - 10 сбросов (80 тонн), вертолетом Ми-8 - 17 сбросов воды (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи.

5 июня в 10:10 в pоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

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Теги: пожар, ГСЧС, чернобыльская зона
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