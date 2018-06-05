Пожар в зоне Чернобыля: горит лес с повышенным уровнем радиации

Фото: facebook.com/levina.ns

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Сегодня утром в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади 10 га

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Сегодня утром в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади 10 гектар. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал LIGA.net, какова ситуация сейчас.

"Да, действительно, горит участок леса с повышенным уровнем радиации. Это означает, что наземные силы туда зайти не могут и потому мы привлекли авиационные средства", - сообщил глава ГСЧС.

По его словам, сейчас угрозы для Киева нет - продукты горения не распространяются в сторону столицы. Однако спасатели постоянно мониторият и делают замеры как в зоне тушения, так и в столице. "На данный момент прогнозов, что ветер может повернуть в сторону Киева, нет. Но мы установили жесткий мониторинг. Пока ситуация абсолютна нормальная", - заверил Чечеткин.

Он отметил, что всего существует пять не очень больших очагов пожара. Начиная с утра и до этого времени пожар "не уменьшился и не увеличился". Но "до наступления темноты" спасатели рассчитывают иметь результат. "Очень надеюсь на это. Но не все зависит от нас", - сказал глава ГСЧС.

Глава ГСЧС заверяет, что киевлянам нет причин беспокоиться. Однако редакция LIGA.net напоминает правила поведения на случай, если ветер изменит направление. Два основных: закрыть окна и воздержаться от прогулок на открытом пространстве.

На месте пожара сейчас работают 29 пожарных машин, 126 спасателей, два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Несмотря на данные спасателей, данные Укргидрометцентра иные: в Киевской области ветер северный - со стороны Чернобыля. Синоптик Наталья Диденко подтверждает: ветер - в сторону Киева. По данным пользователей соцсетей, горит область, где находился так называемый рыжий лес - некогда две сотни квадратных километров деревьев, где осела большая доля радиоактивной пыли в 1986 году.

Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Как сообщили спасатели, ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается. Спасатели привлекли до 30 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, заверили в ГСЧС.