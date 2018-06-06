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06.06.2018, 10:35

Пожаром в Чернобыльской зоне занялась полиция

Пожаром в Чернобыльской зоне занялась полиция - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Спасатели продолжают бороться с отдельными очагами пожара в Зоне отчуждения на общей площади около 5 га

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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту пожара в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Дело открыто по ч. 1 ст. 245 УК (уничтожение или повреждение лесных массивов). Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства возникновения пожара.

Также правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим в Чернобыльской зоне на время ликвидации возгорания.

Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 10:00 6 июня спасатели продолжают бороться с отдельными очагами пожара в Зоне отчуждения на общей площади около 5 га. Открытого огня нет, наблюдается тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.

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Теги: чернобыльская зона, зона чаэс, пожар в чернобыльской зоне, пожар в зоне чаэс, пожар в чернобыле
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