Пожаром в Чернобыльской зоне занялась полиция

Фото: dsns.gov.ua

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Спасатели продолжают бороться с отдельными очагами пожара в Зоне отчуждения на общей площади около 5 га

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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту пожара в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Дело открыто по ч. 1 ст. 245 УК (уничтожение или повреждение лесных массивов). Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства возникновения пожара.

Также правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим в Чернобыльской зоне на время ликвидации возгорания.

Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 10:00 6 июня спасатели продолжают бороться с отдельными очагами пожара в Зоне отчуждения на общей площади около 5 га. Открытого огня нет, наблюдается тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.