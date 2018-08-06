Покушение на Гандзюк: Геращенко назвал возможный мотив

Николай Новиков

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Советник главы МВД рассказал о подозреваемом в покушении на херсонскую чиновницу

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По информации советника министра внутренних дел, народного депутата Антона Геращенко, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк является членом одной из преступных группировок Херсонской области и был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием. Об этом Геращенко сказал в эфире 112 Украина.

По словам депутата, подозреваемый "очевидно, выполнял чей-то заказ". Сейчас полиция изучает его контакты и связи, сообщил Геращенко.

При этом он добавил, что "примерные наметки (того, кто является заказчиком покушения, - ред.) есть".

Геращенко утверждает, что ни заказчики, ни организаторы преступления не имеют никакого отношения к полиции.

"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Катерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда, и дальше следствие покажет это", - заявил советник министра МВД.

Геращенко убежден, что шансов "отвертеться" у Новикова нет. "Ослежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - сказал он.

По информации советника главы МВД, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.

"Мотивы сейчас выясняются, но основные подозрения, что это связано с критикой Екатериной Гандзюк в адрес отдельных чиновников и должностных лиц", - сказал Геращенко.

Ранее юрист Маси Найем раскрыл личность подозреваемого.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.