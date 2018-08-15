Покушение на Гандзюк: свидетеля по делу вызвали в прокуратуру

Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

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Ольга Антонишин утверждает, что в день покушения отдыхала в одной компании с подозреваемым

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Одного из свидетелей по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк вызвали в прокуратуру. Об этом сообщает Громадське радио.

Львовянка Ольга Антонишин утверждает, что 31 июля отдыхала в одной компании с подозреваемым в нападении на Гандзюк.

По ее словам, ей звонили из Львовской прокуратуры. Антонишин уточнила, что всего с 28 июля по 1 августа была на море в Херсонской области в селе Большевик.

"В их компании было пять человек: она с мужем, арестованный Николай Новиков, его сестра с мужем", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что именно Новикова знала не очень хорошо. До этого видела его только раз. Дружит она с его сестрой Ириной. По словам Антонишин, от того места, где они отдыхали, и в Херсон - час езды.

"Как всегда мы утром попили кофе, нас было пятеро. Мы всегда делали пять чашек кофе. Садились пить кофе. Я помню этот день - дельфины приплывали. Мы снимали это на камеру. Но у меня нет того видео, он (Новиков, - ред.) был где-то на заднем плане - я снимала дельфинов. Но я знаю, что он был с нами", - подчеркнула Антонишин.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко сообщила, что полиция проверяет алиби Новикова.

"Какие именно следственные действия они проводят, они мне не говорят, но е сказали, что проверяется алиби", - сказала Атманенко.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев.

Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

3 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.