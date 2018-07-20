Полицейских уволили за жестокое избиение мужчины: видео

Фото: открытые источники

commenthover

Двух сотрудников Вижницкого отделения полиции уволили за избиение мужчины в нетрезвом состоянии

Реклама

Реклама

В Черновицкой области двух сотрудников Вижницкого отделения полиции уволили за избиение мужчины. В пресс-службе полиции сообщили, что против экс-правоохранителей возбуждено уголовное дело.

28 июня в селе Куты Ивано-Франковской области на территории АЗС несколько мужчин в нетрезвом состоянии избили человека.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Косовскую центральную районную больницу. Мужчина получил перелом челюсти, сотрясение мозга и множественные гематомы.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту избиения.

В соцсетях было обнаружено видео, на котором зафиксировано происшествие. В двух мужчинах опознали полицейских в возрасте 22 и 27 лет. Их уволили из рядов полиции, а материалы дела передали в прокуратуру.

Читайте также: В России избили польского дипломата

Ранее в Кривом Роге открыли уголовное дело против замначальника охраны КП "Скоростной трамвай". Мужчину подозревают в избиении журналиста.