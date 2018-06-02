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02.06.2018, 00:36

Полицейский, который сбил подростка, сопровождает Порошенко - СМИ

Полицейский, который сбил подростка, сопровождает Порошенко - СМИ - Фото
Наезд авто полиции на мальчика в Киеве (фото - скриншот видео)

Мать полицейского, который стал участником резонансного ДТП, рассказала ТСН, что ее сын обеспечивает сопровождение кортежа президента Украины

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Мать полицейского, который на спецавтомобиле в Киеве на пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста, рассказала, что ее сын два года обеспечивает сопровождение кортежа президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТСН.

"Я не могу от всего этого, мне очень тяжело. Два года он работает - там, в президентском кортеже", - сказала она.

У президента пока не отреагировали на происшествие. Ранее Украинские новости сообщили, что в АП опровергли сообщение о том, что автомобиль был в кортеже президента.

Прокуратура на данный момент не имеет информации о том, что автомобиль сопровождал президентский кортеж.

"Этот автомобиль из категории тех, которые могут привлекаться для соответствующих мероприятий с соответствующим заданием", - отметили в ведомстве. 

Расследованием дела будет заниматься столичное управление СБУ. 

31 мая 2018 года в Дарницком районе Киева полицейский автомобиль, выполнявший спецзадание, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Подростка госпитализировали с телесными повреждениями. Тест на алкоголь показал, что находившиеся в авто полицейские в момент ДТП были трезвыми.

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Теги: дтп, кортеж, кортеж президента, спецавтомобиль
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