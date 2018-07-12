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12.07.2018, 21:48

Полиция сообщила о задержании на акции протеста у парламента

Полиция сообщила о задержании на акции протеста у парламента - Фото
Фото: скриншот видео

Митингующий пытался ударить депутата

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Полицейские задержали одного участника протеста водителей автомобилей с еврономерами в рамках "Акции за защиту и доступную растаможку" под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции сообщают, что группа людей провоцировала драку у здания парламента, а один из них пытался ударить народного депутата.

Правоохранители отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя. Его доставили в отделение для дачи объяснений.

Следователи начали уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

12 июля на улице Шелковичной внедорожник Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Пинзеник утверждает, что протестующий сам бросился на капот его автомобиля. 

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Теги: еврономера, Нацполиция, задержание
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