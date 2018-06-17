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17.06.2018, 09:00

Полиция Киева подралась с С14 в центре

Полиция Киева подралась с С14 в центре - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

Около 6 утра в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями националистов

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В Киеве около 6 утра сегодня, 17 июня, произошло два столкновения между правоохранителями и представителями организации С14. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек", - гласит сообщение.

Утром группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

Тогда полиция сообщила, что в управление доставили 28 человек, пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Сведения внесении в ЕРДР по двум статьям УК Украины: 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Затем Нацполиция сообщила о втором столкновении, по итогам которого задержала около 20 человек.

Представители С14 заявили, что полиция применила силу против националистов, пришедших в центр Киева, чтобы выразить протест против Марша равенства.

Они утверждают, что прибыли в центр города еще с вечера, а утром их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом.

По данным С14, задержаны около 20 человек, многие травмированы.

Сегодня с 9 утра в Киеве проходит Марш равенства.

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Теги: Нацполиция, лгбт, марш равенства
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