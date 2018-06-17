Полиция Киева подралась с С14 в центре

В Киеве около 6 утра сегодня, 17 июня, произошло два столкновения между правоохранителями и представителями организации С14. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек", - гласит сообщение.
Утром группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.
С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.
В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.
Тогда полиция сообщила, что в управление доставили 28 человек, пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.
Сведения внесении в ЕРДР по двум статьям УК Украины: 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Затем Нацполиция сообщила о втором столкновении, по итогам которого задержала около 20 человек.
Представители С14 заявили, что полиция применила силу против националистов, пришедших в центр Киева, чтобы выразить протест против Марша равенства.
Они утверждают, что прибыли в центр города еще с вечера, а утром их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом.
По данным С14, задержаны около 20 человек, многие травмированы.
Сегодня с 9 утра в Киеве проходит Марш равенства.
Читайте также - Марш равенства: где в Киеве перекрыли движение по улицам