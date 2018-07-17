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17.07.2018, 21:16

Полиция квалифицировала нападение на офис НАБУ как хулиганство

Полиция квалифицировала нападение на офис НАБУ как хулиганство - Фото
Фото: скриншот с видео

По версии полиции Киева, сегодня у здания НАБУ группа лиц "совершала хулиганские действия"

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Полиция Киева начала уголовное производство по статье "Хулиганство" после сегодняшних событий в здании НАБУ в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По версии правоохранителей, сегодня у здания НАБУ группа лиц "совершала хулиганские действия".

В полиции говорят, что на месте событий находилась группа лиц в количестве около 30 человек.

"Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители повредили краской внешние роллеты здания и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В НАБУ рассказали, что сегодня "во время акции протеста организованная группа титушек между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ".

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали дверь и металлический роллет, которыми это помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл здания, сообщили в бюро.

При этом, согласно заявлению НАБУ, полиция не препятствовала их действиям.

В бюро считают, что это была атака на НАБУ "за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты" и напомнили о недавних событиях вокруг дела "рюкзаков Авакова".

 

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Теги: полиция, производство, нападение, набу, хулиганство
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