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03.08.2018, 17:16

Полиция начала расследовать растление детей в приюте на Волыни

Полиция начала расследовать растление детей в приюте на Волыни - Фото
Фото: Людмила Денисова/Facebook

Открыто уголовное дело после заявлений троих детей из приюта в Рожище о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения

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Полиция открыла еще одно дело по факту правонарушений в детском приюте в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дело открыто по ч.2 ст.156 УК - растление несовершеннолетних. 

Уже провели внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей. 

Ранее прокуратура открыла уголовное дело по факту применения физического насилия к воспитанникам приюта по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК, а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками этого учреждения (ч. 1 ст. 137) УК.

2 августа у десятерых воспитанников приюта в Рожище обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

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Руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая. Ребенка до сих пор не нашли.

Директор приюта продолжает исполнять свои обязанности, он не отстранен. 

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Теги: уголовное дело, волынь, детский приют, растление несовершеннолетних
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