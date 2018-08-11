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11.08.2018, 16:32

Полиция нашла 50 пьяных водителей за рулем маршруток и автобусов

Полиция нашла 50 пьяных водителей за рулем маршруток и автобусов - Фото
Фото: пресс-служба МВД

Проверки проводятся в рамках операции Перевозчик

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За время действия полицейской операции Перевозчик правоохранители обнаружили 50 водителей за рулем автобусов и маршруток в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в субботу, передает пресс-служба МВД.

По его словам, по состоянию на 10 августа полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средств и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12 800 фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров", - отметил Князев. 

Вчера, 10 августа, в Запорожской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком. На месте погибли пять человек, среди них четверо детей, еще один ребенок скончался по дороге в больницу. ДТП произошло в районе села Каменское (27 км от Запорожья). Полиция задержала водителя КамАЗа.

Сегодня, 11 августа, под Киевом маршрутку сняли с рейса из-за нетрезвого водителя.  

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Теги: полиция, автобус, маршрутка, сергей князев, пьяный водитель, операция перевозчик
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