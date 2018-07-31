Полиция отчиталась о количестве изъятого за полгода оружия

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось число правонарушений, совершенных в публичных местах

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В течение 2018 года полицейские изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба НПУ.

По данным правоохранителей, число уличных преступлений в Украине уменьшилось почти на 8%. В целом, снизилось число правонарушений, совершенных в публичных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Также положительная тенденция уменьшения числа совершения уголовных правонарушений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30% меньше, разбои - на 21,7%, хулиганства - меньше на 11%", - подчеркнул Фацевич.

Также он добавил, что в еще в восьми областных центрах до конца года введут мобильные группы пилотного проекта "Полина". Группы будут заниматься реагированием на факты совершения домашнего насилия. В частности, такие группы будут действовать в Виннице, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Херсоне и Ужгороде.