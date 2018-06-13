Пара в Кривом Роге снимала порновидео со своей дочерью - полиция

Фото: npu.gov.ua

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По версии правоохранителей, 29-летний мужчина и его 30-летняя жена вступали с 4-летней девочкой в половые сношения, фиксируя это на видео

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В Кривом Роге полиция открыла производство против супружеской пары, которую подозревают в сексуальной эксплуатации своей 4-летней дочери для создания порнографических видео. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По версии правоохранителей, 29-летний мужчина и его 30-летняя жена вступали с 4-летней девочкой в половые сношения, фиксируя это на видео.

Видеофайлы, по данным полиции, супруги продавали в анонимном сегменте интернета. Для оплаты якобы использовалась криптовалюта.

Полицейские говорят, что установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов. Последняя загрузка, по информации полиции, была осуществлена несколько суток назад.

В квартире, которую снимала супружеская пара, был проведен санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения роликов, а также мобильные телефоны.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и их задержании. Как сообщили в полиции, им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Купянске Харьковской области 67-летний охранник одного из предприятий удерживал в помещении котельной 9-летнюю девочку. На основании ее показаний полиция открыла уголовное производство по статье о развращении малолетних.