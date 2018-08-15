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15.08.2018, 11:48

Полиция провела масштабный обыск у членов "Белого братства": фото

Полиция провела масштабный обыск у членов "Белого братства": фото - Фото
Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

Группировку "Белое братство" подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков по всей стране

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Вчера, 14 августа, в Никополе Днепропетровской области прошли обыски у членов организованной группиировки "Белое братство". Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин

Организацию подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков по всей Украине. Лидера организации по прозвищу Яцык в начале августа арестовали в Житомире по подозрению в организации заказного убийства.

Полиция провела обыски у "бригадных" и рядовых членов организации.

"Любимые слова Яцыка при любом задержании: "Рисуйте любую цифру, которая вам нравится, и все будет". Но не сработало", - написал Аброськин. 

18 июля в Закарпатской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркоторговцев. У задержанных изъяли крупную партия наркотиков, а также огнестрельное и холодное оружие.

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Теги: полиция, наркотики, фото, обыск, Белое братство
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