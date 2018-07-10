Погром лагеря ромов: координатору С14 сообщили о подозрении

Сергей Мазур Фото: facebook.com/myatsyniak

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Под домом Мазура собираются активисты С14

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Полиция Киева провела следственные действия по месту жительства координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Эту информацию подтвердил спикер МВД Артем Шевченко. По его словам, следственные действия уже завершены. При этом он не смог ответить на вопрос, кто и по какому делу проводил следственные действия, и посоветовал обратиться в полицию Киева.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселение ромов на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Следователи готовят представление в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Соратники Мазура в Facebook пишут, что в его квартире полицейские проводят обыск. Согласно сообщению Маркияна Яциняка, под домом координатора С14 собираются активисты, которые якобы планируют не выпускать полицию из здания.

В ночь на 21 апреля неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки людей, после чего с применением насилия заставили их покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Активисты C14 открыто признавали в Facebook свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН.

Сначала полиция отказалась открывать уголовное дело, однако после публикации видео и распространения информации в СМИ все же решила начать производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

6 июля представители С14 и других праворадикальных организаций сорвали мероприятие партии Разумная сила (РС), которая фигурирует в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, и напали на заместителя ее председателя.