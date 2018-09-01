Полиция раскрыла незаконный миграционный канал

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Сотрудников миграционной службы Одесской области подозревают в том, что они покрывали незаконный миграционный канал

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Национальная полиция под руководством Генпрокуратуры в рамках операции "Мигрант" разоблачила организаторов канала незаконной миграции.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что злоумышленники выдавали выходцам из стран Азии и Африки паспорта граждан Украины для выезда за границу. Для этого использовались поддельные украинские паспорта граждан Украины и печати о регистрации задержанных на территории аннексированного Россией Крыма.

Схеме содействовали должностные лица миграционной службы Одесской области.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили более 60 фактов незаконной выдачи сотрудниками подразделений миграционной службы поддельных паспортов иностранцам и лицам без гражданства. Некоторые из них даже не пересекали государственную границу Украины", - отмечает Нацполиция.

30 августа межведомственная группа провела более 30 обысков по месту жительства фигурантов дела и в структурных подразделениях миграционной службы в Одесской области. Правоохранители изъяли немалые суммы наличности в иностранной валюте, документы, печати и др.

Фигурантам дела объявили о подозрении в организации незаконной переправки иностранных граждан через границу Украины.