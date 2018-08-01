Полиция считает, что военного в Лозовой убили сослуживцы

Константин Козаков (фото - Владимир Власенко / Facebook)

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Задержанные по подозрению в убийстве — военные 28 и 25 лет

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В Харьковской области задержаны подозреваемые в убийстве 23-летнего бойца батальона Донбасс-Украина Константина Казакова: это двое его сослуживцев 28-ми и 25 лет. Такую информацию сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, пишет пресс-служба ведомства.

Как рассказали в полиции, 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории в/ч.

Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему сослуживцу удары руками и ногами в область головы и туловища, а когда он упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор. По данным местных СМИ, все трое накануне преступления выпивали.

Открыто уголовное дело по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Им сообщено подозрение в совершении убийства.

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30 июля 2018 года в канализационном коллекторе неподалеку от в/ч в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего военнослужащего с телесными повреждениями: им оказался уроженец Киевской области Константин Козаков, который был контрактником-пулеметчиком штурмового подразделения батальона Донбасс-Украина. До того он служил в батальоне им. Кульчицкого во взводе "Элвиса".