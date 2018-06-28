Фото: police.dn.ua

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По словам Князева, необходимы усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области

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Полиция в Донбассе начала переоборудование всех блокпостов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданам, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Глава Нацполиции Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев и командующий ООС Сергей Наев 27 июня обсудили эффективность работы подразделений полиции в составе операции объединенных сил, в частности, на блокпостах.

"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", - отметил Князев. Реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях стало первым этапом совершенствования этой работы.

Фото: police.dn.ua

Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

27 июня в Зализном Донецкой области из-за обстрела боевиков ранены двое местных жителей.

В этот же день в результате обстрела со стороны боевиков позиций ВСУ возле Богдановки, что на Мариупольском направлении, погибли трое украинских военных. Еще один боец получил ранения.