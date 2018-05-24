Полиция в Славянске задержала террориста

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Вступая в ряды боевиков, он надеялся легко получить деньги и должность

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В Славянске (Донецкая область) полиция задержала боевика так называемой террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который с началом оккупации Донбасса вступил в ряды боевиков. Сообщается, что, не имея постоянного места работы, он надеялся легко получить деньги и должность.

Боевики отправили его на строительство блокпостов. Мужчина занимался возведением фортификационных сооружений, а также решением хозяйственно-бытовых вопросов. С началом боевых действий на севере Донецкой области он испугался и убежал.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

22 мая военнослужащие объединенных сил в районе Авдеевской промзоны задержали пособника боевиков ДНР, который собирал сведения об украинских военных, скрытно пробираясь с оккупированной РФ территории.