Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 18:08

Полиция в Славянске задержала террориста

Полиция в Славянске задержала террориста - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вступая в ряды боевиков, он надеялся легко получить деньги и должность

Реклама
Реклама

В Славянске (Донецкая область) полиция задержала боевика так называемой террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который с началом оккупации Донбасса вступил в ряды боевиков. Сообщается, что, не имея постоянного места работы, он надеялся легко получить деньги и должность.

Боевики отправили его на строительство блокпостов. Мужчина занимался возведением фортификационных сооружений, а также решением хозяйственно-бытовых вопросов. С началом боевых действий на севере Донецкой области он испугался и убежал.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

22 мая военнослужащие объединенных сил в районе Авдеевской промзоны задержали пособника боевиков ДНР, который собирал сведения об украинских военных, скрытно пробираясь с оккупированной РФ территории. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова: фото
Политика У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова: фото
РФ завела дела на задержанных в Азовском море украинских рыбаков
Проишествия РФ завела дела на задержанных в Азовском море украинских рыбаков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 