Полиция за выходные установит численность ромов в Украине

Сергей Князев (фото - Национальная полиция)

commenthover

Полиция займется обеспечением безопасность ромов - установит их численность и места проживания

Реклама

Реклама

Полиция за выходные должна посчитать, сколько в Украине ромов, установить места их проживания, временного пребывания и транзита по стране. Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев на селекторном совещании, передает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, эти действия направлены на защиту ромов по всей территории страны.

Меры решили принять после нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек.

Князев отметил, что полиция займется обеспечением безопасности ромов, пока уголовная полиция не сообщит, что "источник, который инициирует такие преступления в Украине установлен и локализован".

Представительство ЕС в Украине призвало украинскиеправоохранительные органы принять меры для предотвращения нападений на ромов и наказать виновных в уже произошедших инцидентах.