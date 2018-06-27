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27.06.2018, 14:46

Полиция за выходные установит численность ромов в Украине

Полиция за выходные установит численность ромов в Украине - Фото
Сергей Князев (фото - Национальная полиция)

Полиция займется обеспечением безопасность ромов - установит их численность и места проживания

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Полиция за выходные должна посчитать, сколько в Украине ромов, установить места их проживания, временного пребывания  и транзита по стране. Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев на селекторном совещании, передает пресс-служба Нацполиции. 

По его словам, эти действия направлены на защиту ромов по всей территории страны. 

Меры решили принять после нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек.

Князев отметил, что полиция займется обеспечением безопасности ромов, пока уголовная полиция не сообщит, что "источник, который инициирует такие преступления в Украине установлен и локализован".

Представительство ЕС в Украине призвало украинскиеправоохранительные органы принять меры для предотвращения нападений на ромов и наказать виновных в уже произошедших инцидентах. 

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Теги: безопасность, ромы, Национальная полиция
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