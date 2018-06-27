Полиция за выходные установит численность ромов в Украине

Полиция за выходные должна посчитать, сколько в Украине ромов, установить места их проживания, временного пребывания и транзита по стране. Об этом сообщил глава национальной полиции Сергей Князев на селекторном совещании, передает пресс-служба Нацполиции.
По его словам, эти действия направлены на защиту ромов по всей территории страны.
Меры решили принять после нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек.
Князев отметил, что полиция займется обеспечением безопасности ромов, пока уголовная полиция не сообщит, что "источник, который инициирует такие преступления в Украине установлен и локализован".
Представительство ЕС в Украине призвало украинскиеправоохранительные органы принять меры для предотвращения нападений на ромов и наказать виновных в уже произошедших инцидентах.