Полтавскую область просят не волноваться: СБУ будет тренироваться

Служба безопасности Украины 1-3 августа будет проводить антитеррористические учения в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в области.
Тактико-специальные учения пройдут в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области.
Силовики отработают учебные задачи в условиях приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей.
В СБУ призвали местных жителей сохранять спокойствие и попросили адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов и т.д.).
В Лисичанске Луганской области 31 июля и 1 августа проведут учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Местных жителей просят быть осторожными.