Полтавскую область просят не волноваться: СБУ будет тренироваться

ЦСО "Альфа" СБУ Фото: facebook.com/cso.alpha

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Силовики отработают учебные задачи в условиях приближенных к реальным

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Служба безопасности Украины 1-3 августа будет проводить антитеррористические учения в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в области.

Тактико-специальные учения пройдут в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области.

Силовики отработают учебные задачи в условиях приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей.

В СБУ призвали местных жителей сохранять спокойствие и попросили адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов и т.д.).

В Лисичанске Луганской области 31 июля и 1 августа проведут учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Местных жителей просят быть осторожными.