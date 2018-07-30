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30.07.2018, 20:45

Полтавскую область просят не волноваться: СБУ будет тренироваться

Полтавскую область просят не волноваться: СБУ будет тренироваться - Фото
ЦСО "Альфа" СБУ Фото: facebook.com/cso.alpha

Силовики отработают учебные задачи в условиях приближенных к реальным

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Служба безопасности Украины 1-3 августа будет проводить антитеррористические учения в Полтавской области.  Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в области.

Тактико-специальные учения пройдут в нескольких локациях Миргородского района и ряде населенных пунктов области. 

Силовики отработают учебные задачи в условиях приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. 

В СБУ призвали местных жителей сохранять спокойствие и попросили адекватно реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов и т.д.).

В Лисичанске Луганской области 31 июля и 1 августа проведут учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Местных жителей просят быть осторожными.

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Теги: сбу, военные учения, Полтавская область
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