Полторак назвал число военных и техники на параде 24 августа

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Военный парад ко Дню Независимости будет масштабным

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В военном параде к 27-му Дню независимости в Киеве примут участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

По словам главы Минобороны, 24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других структур.

Традиционно откроют парад ветераны и участники АТО/ООС.

"Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении, и те, что проходят государственные испытания", - добавил он.

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Ранее 15 иностранных партнеров, преимущественно страны-члены НАТО, подтвердили, что примут участие в торжествах. Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих. Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

Как проходил военный парад в 2017 году, можно посмотреть здесь.