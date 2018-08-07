Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 12:16

Полторак назвал число военных и техники на параде 24 августа

Полторак назвал число военных и техники на параде 24 августа - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Военный парад ко Дню Независимости будет масштабным

Реклама
Реклама

В военном параде к 27-му Дню независимости в Киеве примут участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

По словам главы Минобороны, 24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других структур.

Традиционно откроют парад ветераны и участники АТО/ООС.

"Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении, и те, что проходят государственные испытания", - добавил он.

Читайте также: На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие

Ранее 15 иностранных партнеров, преимущественно страны-члены НАТО, подтвердили, что примут участие в торжествах. Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих. Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

Как проходил военный парад в 2017 году, можно посмотреть здесь.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, Крещатик, военный парад, день независимости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие
Общество На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие
Танки воды не боятся: как проходили учения танкистов - видео
Политика Танки воды не боятся: как проходили учения танкистов - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 