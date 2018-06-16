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16.06.2018, 22:36

Получили отпор: у Золотого боевики пытались продвинуться вперед

Получили отпор: у Золотого боевики пытались продвинуться вперед - Фото
АТО учения

Под прикрытием минометов и огня БМП боевики хотели улучшить свое тактическое положение в районе Золотого, ВСУ открыли ответный огонь

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Террористы сегодня пытались продвинуться вперед в районе Золотого, однако украинские военные открыли ответный огонь и остановили боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП боевики пытались улучшить свое тактическое положение на луганском направлении. Объединенные силы открывали ответный огонь, не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", - отметили в пресс-центре.

В Донецкой области пророссийские наемники обстреляли окраины Авдеевки и Зайцевого.

На мариупольском – террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяное и Широкино.

Российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых два раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди украинских военных нет по состоянию на 18:00.

Боевики террористической организации ДНР обстреляли территорию в районе Торецка Донецкой области.

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Теги: Золотое, сводка оос
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