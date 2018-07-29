Поляки повредили реставрационные панели на Мемориале орлят

Фото: lviv1256.com

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Группа мужчин из Польши разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур на Мемориале орлят во Львове

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Во Львове вечером 28 июля группа мужчин из Польши разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур львов на территории польского военного Кладбища Орлят. Об этом сообщил директор музея Лычаковского кладбища Михаил Нагай, пишет zaxid.net.

Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из провокаторов. Остальные скрылись с места происшествия.

Задержанный назвался жителем Кракова. Его имя - Матеуш Пасек. Поляк также рассказал, что в группе было девять человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Пасека доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.

13 марта на Лычаковском кладбище во Львове прогремел взрыв возле польского Мемориала орлят. Неизвестный бросил взрывное устройство через забор на газон. Никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.