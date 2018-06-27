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27.06.2018, 17:54

Помогал боевикам: экс-милиционер из Дебальцево получил срок

Помогал боевикам: экс-милиционер из Дебальцево получил срок - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Весной 2014 года правоохранитель изменил присяге и перешел на сторону боевиков гибридной армии РФ

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Экс-замначальника милиции Дебальцево приговорен к восьми годам тюрьмы за сотрудничество с подконтрольными Кремлю боевиками и присвоение оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Весной 2014 года 45-летний милиционер изменил присяге и перешел на сторону террористов. В мае-июне того года предатель "нес службу" на блокпосте боевиков с автоматом и в одежде с нашивками оккупантов. Пособник наемников незаконно досматривал автомобили, документы граждан и багаж.

Также милиционер по поручению своего начальника хранил у себя дома табельное оружие и боеприпасы, дабы их не захватили боевики. Когда же в сентябре 2014 года руководство потребовало вернуть переданное на хранение, подсудимый отдал лишь часть арсенала – остальное правоохранители изъяли уже во время обыска.

Суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным в присвоении оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 262 УК), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК) и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и приговорили его к восьми годам тюрьмы.

Осужденный своей вины не признал и обратился в кассационный суд. Однако последняя судебная инстанция оставила жалобу обвиняемого без удовлетворения, а приговор – без изменений.

Ранее в июне 2018 года суд в Луганской области приговорил пособника боевиков к трем годам тюрьмы.

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Теги: дебальцево, война в донбассе, предатель, милиция, пособничество
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