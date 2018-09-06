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06.09.2018, 17:23

Порошенко поручил пригласить детей из Крыма в Херсонскую область

Порошенко поручил пригласить детей из Крыма в Херсонскую область - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По словам президента, к "экологической катастрофе" в Крыму привели учения российских военных

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Президент Петр Порошенко заявил о необходимости создания международной комиссии по установлению причин "экологической катастрофы" в Крыму. Также он поручил пригласить детей из пострадавшего Армянска на отдых в Херсонскую область. Об этом Порошенко заявил сегодня на заседании СНБО.

Президент отметил, что экологи передают "очень тревожные" данные об экологической катастрофе в Армянске.

Он заявил, что необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, найти ее причины.

"По версии из надежных источников, которые есть в моем распоряжении, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - сказал он.

Порошенко поручил премьер-министру Владимиру Гройсману подготовить условия, "чтобы пригласить детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться, просто спасти украинских детей от экологической атаки".

Областным администрациям президент поручил организовать такие же приглашения, Госпогранслужбе - обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных групп детей.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

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Теги: петр порошенко, дети, Херсон, катастрофа, армянск
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