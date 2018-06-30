Последствия непогоды в Украине: нет света и подтоплены дома

Сегодня ночью из-за непогоды в нескольких регионах Украины были обесточены 384 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС.
В Днепропетровской области электричества нет в более 150 населенных пунктах и в Киевской области без света больше ста населенных пунктов.
Также в Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев и повреждены шесть машин.
Во Львовской области подтоплены дома и подвалы, повреждены две дороги местного значения. Также подтоплены больше 200 жилых домов в Ивано-Франковской области.
Для ликвидации последствий непогоды привлекли спасателей ГСЧС и местные коммунальные службы.