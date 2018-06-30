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30.06.2018, 08:55

Последствия непогоды в Украине: нет света и подтоплены дома

Последствия непогоды в Украине: нет света и подтоплены дома - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате ночной грозы без света остались больше 350 населенных пунктов, а в западных регионах подтоплены подвалы и жилые дома

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Сегодня ночью из-за непогоды в нескольких регионах Украины были обесточены 384 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС. 

В Днепропетровской области электричества нет в более 150 населенных пунктах и в Киевской области без света больше ста населенных пунктов. 

Также в Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев и повреждены шесть машин.

Во Львовской области подтоплены дома и подвалы, повреждены две дороги местного значения. Также подтоплены больше 200 жилых домов в Ивано-Франковской области. 

Для ликвидации последствий непогоды привлекли спасателей ГСЧС и местные коммунальные службы.

 

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Теги: электричество, ГСЧС, непогода, последствия, подтопления
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