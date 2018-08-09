Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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В результате обстрела пострадавших нет, отметили в штабе операции объединенных сил

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Сегодня с 06:25 до 07:30 со стороны временно оккупированной территории Донбасса из стрелкового оружия и гранатометов велся обстрел позиций пограничников, выполняющих задачи в составе объединенных сил на контрольном посту Майорск. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате обстрела повреждены бронированный автомобиль Кугуар и один из блиндажей.

"Пострадавших среди военнослужащих и мирных жителей нет. С 06:30 до 08:50 пропуск граждан через линию соприкосновения на данном направлении не осуществлялся. Сейчас движение восстановлено, КПВВ работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-центре.

8 августа 2018 года ракета боевиков гибридной российской армии подбила автомобиль военнослужащих: погиб военнослужащий, еще четверо бойцов в салоне получили ранения.