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09.08.2018, 13:14

Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото

Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате обстрела пострадавших нет, отметили в штабе операции объединенных сил

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Сегодня с 06:25 до 07:30 со стороны временно оккупированной территории Донбасса из стрелкового оружия и гранатометов велся обстрел позиций пограничников, выполняющих задачи в составе объединенных сил на контрольном посту Майорск. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате обстрела повреждены бронированный автомобиль Кугуар и один из блиндажей.

"Пострадавших среди военнослужащих и мирных жителей нет. С 06:30 до 08:50 пропуск граждан через линию соприкосновения на данном направлении не осуществлялся. Сейчас движение восстановлено, КПВВ работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-центре.

8 августа 2018 года ракета боевиков гибридной российской армии подбила автомобиль военнослужащих: погиб военнослужащий, еще четверо бойцов в салоне получили ранения.

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Теги: обстрел, боевики, Майорск, сводка оос
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