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27.06.2018, 17:40

Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека

Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека - Фото
Фото: iStock

В больницу попали жители двух сел, которые для праздника заказывали еду в одном кафе

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В Винницкой области после школьных выпускных с признаками отравления госпитализировали 62 человека. Об этом сообщает Госпотребслужба в Винницкой области. 

Среди пострадавших 23 ребенка. Отравились жители двух сел - Бондуровки и Стратеевки.

На оба празднованя еду заказывали из одного кафе. Привез ее владелец кафе на своей машине без холодильника. Сотрудники кафе перед приготовлением блюд не прошли полный медицинский осмотр, а сами помещения нуждаются в ремонте. Результатов экспертизы питьевой воды в кафе тоже нет. 

Сейчас проводятся лабораторные исследования. К админответственности привлекли собственницу кафе и директора школы в Стратеевке. 

22 июня во Львовской области с отравлением госпитализированы шестеро детей, проводивших каникулы в летнем лагере.

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Теги: отравление, винницкая область, выпускной
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