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25.05.2018, 11:23

Посол Британии прокомментировала нападение на фанатов в Киеве

Посол Британии прокомментировала нападение на фанатов в Киеве - Фото
Фото: скриншот

Никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков "Ливерпуля" не нуждается в стационарном лечении

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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала нападение на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. В Twitter она написала, что никто после драки никто из футбольных болельщиков британского клуба не нуждается в стационарном лечении.

"Мы связались с властями. Двое местных жителей задержаны, никто из болельщиков не нуждался в стационарном лечении", - написала Гоф.

Посольство Великобритании готово предоставить всю необходимую консульскую помощь.

24 мая 2018 года в одном из ресторанов Киева между неизвестными и болельщиками "Ливерпуля" произошла драка. Полиция задержала двух человек, которые участвовали в драке, и доставили в управление полиции двух пострадавших иностранцев. На двух задержанных составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги: пострадавшие, болельщики ливерпуля, команда ливерпуль, посол великобритании, драка футбольных фанатов
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