Посол Британии прокомментировала нападение на фанатов в Киеве

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала нападение на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. В Twitter она написала, что никто после драки никто из футбольных болельщиков британского клуба не нуждается в стационарном лечении.
"Мы связались с властями. Двое местных жителей задержаны, никто из болельщиков не нуждался в стационарном лечении", - написала Гоф.
Посольство Великобритании готово предоставить всю необходимую консульскую помощь.
24 мая 2018 года в одном из ресторанов Киева между неизвестными и болельщиками "Ливерпуля" произошла драка. Полиция задержала двух человек, которые участвовали в драке, и доставили в управление полиции двух пострадавших иностранцев. На двух задержанных составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.